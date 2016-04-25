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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 25\4\2016

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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 25\4\2016 برج الدلو حظك اليوم الاثنين 25\4\2016

على الصعيد المهنى:


>أخذت فترة إجازة من عملك منذ فترة كبيرة حتى أصبحت غير قادر على العودة للعمل مرة أخرى، بعض الأمور ستكون أفضل الفترة القادمة فى عملك لكن يجب أن تؤدى ما عليك بشكل كامل حتى لا تدع أحد يأخذ عنك انطباعات سيئة، حاول أن تجلس مع نفسك وتحدد الخطة التى ترغب أن تسير بها الفترة القادمة فى عملك.

برج الدلو على الصعيد الصحى:


>كثرة التدخين جعلك تتنفس بصعوبة من الوقت، فى الفترة الماضية زادت عدد السجائر التى تدخنها ما جعلك غير قادرًا على ممارسة الرياضات الخفيفة التى كنت تمارسها يوميًا، حاول الذهاب إلى الطبيب فورًا كى لا تحدث لك مضاعفات فى الرئتين مستقبلا.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:


>أصابك تشتت ملحوظ الفترة الماضية، ينتابك شعور العودة لحب قديم بينما تدخل أنت فى علاقة جديدة هذه الأيام، لم تحدد بعد ما ترغب فى تنفيذه حتى الآن فيما يخص علاقاتك العاطفية، كثرة التشتت سوف يجعل نفسيتك تسوء يومًا بعد الآخر، حاول أن تلتزم بما يقوله لك عقلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>الفترة القادمة ستكون حاسمة فى الكثير من القضايا على مختلف الأصعدة، تُعرض عليك الآن عدة مشاريع كى تدخل بها، جميعها سوف تجعلك تربح الكثير منها، لذا حان الوقت أن تصنع لنفسك عملك الخاص حتى لا تكون مهددًا فى أى لحظة فى عملك اليومى.

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مصر 365

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