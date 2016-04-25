برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 25 أبريل

برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى ..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>تمر بالكثير من الأزمات الصحية فى الفترة الأخيرة، مما جعلك غير قادر على منح العمل ما يتسحقه من جهد مطلوب، كذلك من المتوقع أن تضع خطة لنفسك تساعد بها ذاتك على تجاوز هذه الأزمة والتعافى منها بشكل سريع، ولكن هذه التخبطات قد تعرضك لخسارة مالية فادحة.>اليوم هو الوقت المناسب لقضاء بعض الوقت مع الحبيب، فلديك فرصة كبيرة تستطع من خلالها أن تنقل للحبيب مشاعرك وكذلك تعبر له عما كان يقلقك الفترة الماضية، وربما سيكون الوقت مناسب للتخلص من كافة المشاعر السلبية التى تمر بها.>القلق قد يكون سبباً فى تعرضك لأزمة صحية طارئة، فيجب أن تتخلص من هذه العادة السيئة التى قد تقودك إلى طريق قد تندم عليه فيما بعد، كما أن الصداع النصفى سيكون شريك لك فى الفترة المقبلة، فحاول أن تتخلص من هذه الأمراض البسيطة والتى قد تكون لها مردود سئ على المدى البعيد.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل كثيراً مما كنت تتوقع، كذلك رغبتك فى تحقيق الكثير من الأحلام التى طالما حلمت بها مؤخراً.