برج الحوت حظك اليوم الاثنين 25\4\2016

برج الحوت على الصعيد المهنى:

برج الحوت على الصعيد الصحى:

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>انتبه جيدًا لعملك، فعدم التزامك بمواعيد العمل الرسمية طيلة الفترة الماضية جعل رؤسائك يضعونك تحت المجهر، كانت هناك ترقية فى عملك يخطط لها مديروك إلا أنها تعطلت بعض الوقت نتيجة مماراساتك غير الملتزمة، لا تجعل أمورك الشخصية تؤثر على سير عملك.>من المحتمل أن تجرى عملية الفترة القادمة للتخلص من ألم كان يعطلك عن ممارسة حياتك الفترة الماضية، احترس جيدًا على صحتك ولا تغامر بإجراء العملية عند طبيب لا تعرفه جيدًا، فصحتك أصبحت مهددة الآن بشكل ملحوظ، خذ بعض البعض كى تستريح وتنام عدد ساعات أطول.>تمر بقصة حب جديدة هذه الأيام، ربما ستكون هذه فرصتك الأخيرة كى تدخل فى علاقة حب جادة وتحقق ما كنت ترغب به منذ فترة كبيرة، سينتهى هذا الحب الجديد بالزواج قريبًا، لا تجعل تقلب مزاجك ينشئ مشاكل بينك وبين شريكك فلا ذنب له بمزاجك المتقلب فى أغلب الأوقات.>الفترة القادمة ستشهد أحداث سعيدة بالنسبة لك على مختلف الأصعدة، دع كل ما يؤرقكك وحب الحياة، مارس رياضاتك المفضلة واذهب لأماكن جديدة لم تزرها من قبل، فربما يساعدك هذا الأمر على تخطى نوبة الاكتئاب التى باتت تلاحقك هذه الأيام.