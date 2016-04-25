حظك اليوم برج الحمل الاثنين 25/4/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

>لا تتردد فى التعبير عن نفسك بشكل واضح فى مجال العمل لا تجعل أحد يستغلك ويستنزف طاقتك ومجهودك بدون أى مقابل عليك أن تطالب بحقوقك ولكن بدون أن تحمل نفسك أى خطأ استخدم كلمات واضحة وصريحة وفى نفس الوقت موجزة بدون أى عصبية. على الصعيد العاطفى:

>هذا هو أفضل وقت لاتخاذ قرار حاسم بشأن حياتك الرومانسية وهو أيضًا الوقت المناسب للحب والرومانسية. تحتاج إلى قضاء بعض الوقت مع اصدقاء يحبونك بصدق ويهتمون لأمرك. برج الحمل على الصعيد الصحي:

>احذر من التشخيص الخاطئ للأمراض حتى لا تقع فى مشاكل صحية كبيرة اذا شعرت بأى آلام مفاجئة فعليك استشارة الطبيب المختص ولا تأخذ أبدًا ادوية من تلقاء نفسك. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>كنت حذرًا فى انفاقك للأموال فقد تتعرض لضائقة مالية كبيرة أنت فى حاجة ماسه إلى وضع ميزانية جيدة وأن تسير وفقًا لها. حاول أن تلتزم الهدوء فى مجال العمل اليوم وتعبر عن مشاكلك بحكمة

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شبكةعيونالإخبارية

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