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برج الثور حظك اليوم الاثنين 25 أبريل

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برج الثور حظك اليوم الاثنين 25 أبريل برج الثور حظك اليوم الاثنين 25 أبريل

برج الثور على الصعيد المهنى..


>أن يشعرك مديرك فى العمل بالتقدير هذا ما تسعى إليه، وهو ما يجعلك تشعر بالفخر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن حياتك المهنية فى الفترة الماضية مرت بكثير من السقطات، وهو ما سيشعرك ببعض التفاؤل.

برج الثور على الصعيد العاطفى..


>رغبتك فى الحصول على شخص جيد وكامل قد يجعلك تتعب كثيراً فى الوصول إلى ما تريد، كما أنك لديك اليقين فى أن هناك الكثير ممن حولك لا يستحقونك وهو أمر خطأ بكل تأكيد، فما عليك إلا أن تعيد ترتيب أوراقك وتتفهم ما يجب أن تقوم به حتى تحصل على الحبيب.

على الصعيد الصحى..


>عملك لساعات طويلة قد يؤثر على صحتك سلباً، لذا يفضل أن تحصل على قسط كافِ من الراحة، وكذلك تذهب إلى السرير مبكراً حتى يشعر جسدك بهذه الراحة التى يستحقها حتى تتخلص من كل الأزمات التى مررت بها مؤخراً، وعليك أن تعلم أن ضغط العمل قد يعرضك لأزمة صحية طارئة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>ستلعب دورا محورى فى علاقة بين الأصدقاء، قد تكون سبباً فى معرفة حقيقة شخص كنت تظن أنه شخص رائع وجيد، ولكن هذا سيجعلك تشعر ببعض الضيق والقلق، ولكنك ستتخلص سريعاً من هذه الأزمة.

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مصر 365

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