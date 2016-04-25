فيديو.. برلماني أسترالي يشعل النار في نهر

قام نائب أسترالي باشعال النيران في نهر احتجاجًا على إلقاء نفايات الميثان الناجمة عن تقنية لاستخراج النفط والغاز تدعى “التصديع المائي”، في الأنهار والمجاري المائية، بحسب ما أظهره مقطع فيديو انتشر على صفحات الإنترنت.

قال جيرمي بوكينجام، النائب من حزب الخضر جيرمي، عقب قيامه بإضرام النار في فقاعات من الميثان تحملها مياه نهر كوندامين في شرق كوينزلاند، ”إنه أمر لا يصدق، النهر يشتعل”، حسبما ذكرت العربية نت.

وأضاف “بوكينجام”، ‘‘أنه أكثر أمر مدهش أراه، إنها مأساة بيئية’’، متهمًا شركات تستخرج النفط والغاز بواسطة تقنية التصديع المائي بأنها بالمسؤولة عن هذا التلوث.

وقال مسؤول في شركة “أوريجين إنيرجي” النفطية العاملة في المنطقة ‘‘نحن على اطلاع على المخاوف من ظواهر تعتري نهر كوندامين ولا سيما بعد نشر المقطع المصور الذي تظهر فيه فقاعات من غاز الميثان على سطح مياه النهر’’.

واضاف ”نفهم أن هذا الأمر قد يثير القلق، لكنه لا يشكل أي خطر على البيئة أو السلامة العامة”. وبحسب الشركة، هذه الفقاعات قد تكون ناجمة عن أسباب طبيعية أوعن النشاط البشري.

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