بدء الحفل الساهر بشرم الشيخ بمناسبة عيد تحرير سيناء

بدء الحفل الساهر بمناسبة عيد تحرير سيناء بقاعة المؤتمرات بمدنية شرم الشيخ، بالأغانى الوطنية للفنانة مروة ناجى بأغنية مصر اليوم فى عيد وأغنية حلوة بلدى السمرة وأغنية يا بلدى يا أحلي بلد، وسط تفاعل الجمهور الذى ردد الأغانى الوطنية.

ويقام الحفل بمناسبة عيد تحرير سيناء، بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وعدد من المحافظين السابقين، والدكتور سليمان وهدان وكيل البرلمان وأعضاء من البرلمان والمستثمرين ومشايخ البدو ومئات الجماهيرى من مدن المحافظة.

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