سياسي فلسطيني: المبادرة الفرنسية تهدد الحقوق الوطنية

قال السياسي الفلسطيني، خليل شاهين، إن حكومة أبو مازن تسعى من خلال المبادرة الفرنسية إلى فتح فرص جديدة لاستئناف المفاوضات ضمن إطار دولي.

وأضاف شاهين خلال لقاءٍ له ببرنامج “أوراق فلسطينية”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي سيف الدين شاهين، أن المبادرة الفرنسية قد تفتح المجال أمام مخاطر عديدة، حيث إن تشكيل لجنة دعم على شاكلة الرباعية في الظرف الراهن يهدد بإمكانية إجحاف الحقوق .

وأكد شاهين أن القرار الفرنسي اثيرت حولة ضجة فلسطينية بسب ما تضمنه من مساس بالحقوق الفلسطينية سواء فيما يتعلق بالقدس والحدود وقضية اللاجئين.

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