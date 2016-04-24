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أحمد أبو هشيمة عن تنمية قرى سيناء: شعرت بالفرحة.. ولا نخشى شيئًا

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أحمد أبو هشيمة عن تنمية قرى سيناء: شعرت بالفرحة.. ولا نخشى شيئًا أحمد أبو هشيمة عن تنمية قرى سيناء: شعرت بالفرحة.. ولا نخشى شيئًا
أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، أنه تم إعادة تأهيل 100 منزل بقرية الخربة فى شمال سيناء، بجانب تجهيز مشروع تنموى و25 حالة زواج و2500 قطعة ملابس، وذلك ضمن مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجًا فى .

ووجه "أبو هشيمة"، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر"، المذاع عبر فضائية "النهار"، الشكر للحكومة والجيش والفريق أسامة عسكر، وقائد الجيش الثانى، لدعمهم للمواطنين فى سيناء، مضيفاً: "الجيش مرتبط بالمواطنين فى سيناء، وشعرت بالفرحة هناك، ومش خافيين من حاجة".


>- الليلة.. أبوهشيمة يناقش مع خالد صلاح على "النهار" أهم قضايا الاقتصاد
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>- قرية الخربة من عشش لمنازل آدمية.. الأهالى: كنا نعيش مع الفئران والأسقف لا تحمينا من المطر والشمس.. والمشرف على المشروع: أبو هشيمة وظف المال فى دوره الاجتماعى.. ويطالب رجال الأعمال أن تحذو حذوه
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مصر 365

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