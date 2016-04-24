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الحكومة الأردنية تحذر إسرائيل من التداعيات الخطيرة لاقتحام الاقصى

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الحكومة الأردنية تحذر إسرائيل من التداعيات الخطيرة لاقتحام الاقصى الحكومة الأردنية تحذر إسرائيل من التداعيات الخطيرة لاقتحام الاقصى
حذرت الأردنية اليوم، من التداعيات الخطيرة لاقتحام مجموعات من المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلى للمسجد الأقصى المبارك.

وقال الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى فى تصريح صحفى، إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون من انتهاكات بحق المصلين فى المسجد الأقصى هو انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية، محذرا فى الوقت نفسه من هذه الممارسات التى ستؤدى إلى عواقب خطيرة.

كما طالب المسؤول الأردنى سلطات الاحتلال التوقف فوراً عن هذه الممارسات ومنع دخول المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلى إلى ساحات المسجد وإتاحة المجال أمام المصلين الفلسطينيين للدخول إلى المسجد وممارسة عباداتهم .

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى دأبت منذ عدة أشهر إلى إفساح المجال أمام المستوطنين اليهود لاقتحام المسجد الأقصى ودخوله بقوة السلاح.

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