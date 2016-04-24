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محتجون مناهضون للحكومة يشتبكون مع الشرطة في مولدوفا

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محتجون مناهضون للحكومة يشتبكون مع الشرطة في مولدوفا محتجون مناهضون للحكومة يشتبكون مع الشرطة في مولدوفا

مولدوفا

اشتبك نحو ألف محتج مع شرطة مكافحة الشغب في مولدوفا يوم الأحد في إطار احتجاجات مناهضة للحكومة مستمرة منذ فترة طويلة. وهدد المحتجون بمهاجمة مبان يملكها رجل أعمال بارز في وسط تشيسيناو.

ومنذ أواخر سبتمبر  دأب الآلاف على الخروج للاحتجاج على اختفاء مليار دولار من البنوك وهو ما أدى إلى حالة سخط متفشية ضد القيادات السياسية والتجارية في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وتقول مصادر مقربة من الحدث إن المخالفات المصرفية التي تشكل نزيفا متواصلا للمال يعادل ثمن إجمالي الناتج المحلي لمولدوفا يتخذ صورة قروض غير مضمونة على مدى عدة أعوام. وهو ما يجسد فسادا راسخا.

وأدى تعيين رئيس وزراء جديد في يناير كانون الثاني لديه صلات قوية بفلاديمير بلاهوتنيوتش وهو واحد من أغنى الرجال في مولدوفا إلى إثارة غضب عند البرلمانيين المعارضين والمواطنين الذين يريدون انتخابات برلمانية مبكرة.

وبحسب رويترز شكل مئات من أفراد الشرطة يحملون هراوات ودروعا واقية حاجزا بين منزل بلاهوتنيوتش والحشد الذي كان يردد شعار “تسقط المافيا”.. و”السلطة للشعب.. لا للقلة.”

وكانت هناك مواجهة أخرى تجري في مكان قريب قامت فيه الحشود برشق الشرطة بالحجارة والعصي والبيض والزجاجات. وكانت الشرطة تحمي مركزا تجاريا يملكه بلاهوتنيوتش.

وانفصلت تلك المظاهرة عن مظاهرة أكبر احتشد فيها سبعة آلاف شخص حول مبان حكومية في وقت سابق يوم الأحد.

ودعت إحدى قائدات الاحتجاج واسمها إنجا جريجوريو المتظاهرين للاحتشاد من جديد صباح يوم الاثنين بهدف تعطيل عمل .

وقالت للحشد “أطلب منكم المجيء غدا في السابعة صباحا لتعطيل المبنى الحكومي وعدم تمكين المسؤولين من الوصول للداخل.

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أونا

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