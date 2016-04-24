مقتل 30 في غارات للتحالف العربي على بلدة يمنية تسيطر عليها القاعدة

قال سكان إن طائرات مقاتلة قصفت مدينة المكلا اليمنية الساحلية التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة يوم الأحد في الوقت الذي يكثف فيه تحالف من دول الخليج العربية هجومه لاستعادة أراض في جنوب اليمن يسيطر عليها المقاتلون.

وفي العام الماضي استولى التنظيم المتشدد تدريجيا على شريط يمتد نحو 600 كيلومتر على ساحل بحر العرب وأقام معقلا غنيا له مركزه المكلا يدار أساسا بأموال عائدات الجمارك من الميناء.

وبحسب رويترز قال مسؤول عسكري يمني إن غارات يوم الاحد تمت بالتنسيق مع هجوم بري على أراض يسيطر عليها المتشددون في منطقة ابعد باتجاه الغرب.

وقالت مصادر سياسية وقبلية من جنوب اليمن إن الإمارات هي التي قادت الهجوم وأضافوا أنها تتولى منذ أشهر تدريب مقاتلين محليين وتسليحهم.

وقال المحافظ أحمد سعيد بن بريك في بيان إن تحرير المكلا من أيد تنظيم القاعدة “الإرهابي” قد بدأ.

وقال مسؤولون محليون إن عشرات المركبات المدرعة ومئات القوات تتجمع في الرامة على مسافة نحو 70 كيلومترا شمالي المكلا استعدادا للهجوم البري.

والإمارات عضو في تحالف أغلبه من دول الخليج العربية تدخل في الحرب الأهلية الدائرة باليمن في مارس آذار من العام الماضي لدعم الحكومة المعترف بها دوليا بعد أن أجبرتها قوات الحوثيين المدعومة من إيران على الخروج من العاصمة.

وجاءت هجمات الاحد في الوقت الذي تجتمع فيه حكومة اليمن مع المعارضين الحوثيين في الكويت في محاولة لإيجاد حل للصراع.