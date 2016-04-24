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وزير الأوقاف عن تظاهرات الغد: "ثقة فى الله لن تركع مصر"

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وزير الأوقاف عن تظاهرات الغد: "ثقة فى الله لن تركع مصر" وزير الأوقاف عن تظاهرات الغد: "ثقة فى الله لن تركع مصر"
وصف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الداعين إلى التظاهرات بـ"الأعداء الذين يعملون بشراسة لإسقاط الدولة المصرية"، مضيفاً "ثقة فى الله لن يكون بإذن الله وسيرد الله كيدهم فى نفوسهم ولن تتحقق أهداف إسرائيل والقوى الاستعمارية والطامعين فى نفط المنطقة وخيراتها ولن تركع "، مشيراً إلى أن مصر بالتعاون مع والإمارات والدول العربية الشقيقة التى تقف فى التكتل العربى الأصيل سيعودون إلى ريادة الأمة العربية وإنقاذها من هذه المخططات.

وأوضح محمد مختار جمعة، فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى، أن الذين يعملون مع الإخوان أو يتعاملون معهم لا يعوا متطلبات المرحلة ولا يشعرون بالمخططات التى تحاك للدولة، مطالبا المثقفين والعلماء والأدباء والمفكرين والكتاب بتوعية الذين يدعون إلى تخريب وإسقاط الدولة.


>- وزير الأوقاف: الدعوة للتخريب والفساد ضد الإسلام والإخوان لا يؤمنون بوطن

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مصر 365

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