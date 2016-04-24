انفجار محول كهربائى بشارع السكة بالمنصورة وحريق محل ملابس

انفجر منذ قليل محول كهرباء بشارع السكة الجديدة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ما أدى إلى حريق بمحال ملابس.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان الحريق، وتم إخلاء العقار المتواجد به المحل المحترق من السكان بالكامل، بعد ارتفاع ألسنة اللهب للأدوار العليا.

وتم إغلاق شارع المشاية العلوية بالكامل وشارع بور سعيد وشارع السكة الجديدة، لمحاولة السيطرة على الحريق.

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