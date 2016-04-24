نجيب ساويرس: التظاهر حق لكل مواطن بشرط الالتزام بالقانون

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه يجب أن يكون حق التظاهر مكفولاً لكل مواطن فى مصر ، بشرط أن يكون فى حدود القانون، وعدم التجاوز والخروج عن النص، مشدداً على ضرورة التصدى للمخالف بكل حزم وقوة.

أضاف ساويرس، خلال تصريحات هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامى عمرو أديب، عبر شاشة "اليوم"، أن هناك حالة من التوتر غير المبرر فى الشارع المصرى من الدعوة للتظاهر، مؤكداً أن هناك أشخاصًا تم القبض عليهم، ومن المستحيل أن يكونوا ممن يريدون الإضرار بمصر أو خرابها.

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