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خالد داوود: أعلنا عن أماكن التظاهر غدًا…ونرفض أى تنسيق مع الإخوان

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خالد داوود: أعلنا عن أماكن التظاهر غدًا…ونرفض أى تنسيق مع الإخوان خالد داوود: أعلنا عن أماكن التظاهر غدًا…ونرفض أى تنسيق مع الإخوان

خالد داود – أرشيفية

قال المتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطي المدني خالد داوود، إنّه بمجرد إعلان التحالف أماكن التظاهر التي سيتواجد فيها غدًا الإثنين، تعد إعلان كافٍ للجهات المعنية وتحديدًا وزارة الداخلية، مبررًا عدم حصوله على تصريح بشأن المظاهرة: “نعترض على قانون التظاهر منذ صدوره”.

وأضاف داوود  خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ حملة الإعتقالات الواسعة التي قامت بها وزارة الداخلية خلال اليومين الماضيين تؤكد أنّ الوزارة على علم بما سيحدث من إحتجاجات بسبب جزيرتي تيران وصنافير.

وأوضح داوود أنّ الإجراءات الأمنية المشددة تزيد من حدة الاحتقان، لأنّ التحالف يرفض القبض العشوائي على الشباب، وأيضًا يرفض قضية ترسيم الحدود مع .

وأكد داوود: “نرفض أي تنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين لأنها جماعة تخرج عن إطار العمل القانوني”، موضحًا: “نحن نعارض سياسات الرئيس في قضايا الحريات وجزر تيران وصنافير”.

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