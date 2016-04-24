وزير الأوقاف يوافق على ايفاد 51 من الأئمة والقراء لمختلف دول العالم فى رمضان

وافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد على ايفاد 51 من الأئمة والقراء لمختلف دول العالم خلال شهر رمضان المبارك لاحياء ليالى الشهر المبارك وعقد ندوات دينية ولقاءات ثقافية مع الجاليات الاسلامية.

واوضح بيان لوزارة الاوقاف ان عدد المرشحين للإيفاد من الأئمة بلغ (22) إماما على نفقة الوزارة إضافة إلى (5) أئمة بناء على دعوات خاصة ، وبلغ عدد المرشحين للإيفاد من القراء (15) قارئا على نفقة الوزارة إضافة إلى (9) قراء بناء على دعوات خاصة ليصل عدد الموفدين من الأئمة والقراء إلى (51) موفدًا.

واشار الى ان الائمة الذين تتحمل الاوقاف نفقاتهم موزعين على محافظات الجيزة والشرقية والقليوبية و قنا والاسكندرية وكفر الشيخ والفيوم والمنيا والجيزة وتم ايفادهم الى دول فنزويلا وسريلانكا وامريكا و النمسا وبوركينا فاسو والنمسا والمالديق واستراليا وبلجيكا وفرنسا والبروازيل واوكرنيا فيما تم ايفاد ائمة على نفقتهم الخاصة لتلبية احتياجات المراكز الاسلامية فى امريكا وكندا.

أ ش أ