طارق يحيي يوضح لـ في الجول سبب الانفعال ضد عبد الغني.. ' ليست إهانة '

فسر طارق يحيي المدير الفني لنادي طلائع الجيش سبب انفعاله الشديد على علاء عبد الغني المدرب المساعد للفريق خلال لقاء الاتحاد السكندري.

الاتحاد السكندري فاز على الجيش في الدقيقة الأخيرة في الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وشهدت المباراة انفعال شديد من طارق يحيي على علاء عبد الغني في لقطة بدأت بالاعتراض على حكم المباراة. فما سبب.

يقول طارق يحيي لـFilGoal.com: "الأمر وما فيه أن عددا كبيرا من الجهاز الفني واللاعبين على مقاعد البدلاء كانوا يعترضون على الحكم. فعندما التفيت وجدت عبد الغني أمامي".

وأضاف "كنت عصبيا وكان هو الأخر منفعلا بشدة ولذلك ما حدث كان عفويا ورد فعلي نتيجة العصبية الشديدة".

وأكمل حديثه قائلا: "لا أعلم لماذا أخذ الأمر أكبر من حجمه. اعتذرت له والأمور انتهت".

وواصل "لم يكن في الأمر أي إهانة أو غير ذلك. واقعة عفوية بسبب العصيبة والاعتراضات على الحكم".

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ12 برصيد 29 نقطة من 25 مباراة.