خالد عكاشة: المشاركون في التظاهرات لن يتعدوا أصابع اليد‎

قال رئيس المركز الوطني للدراسات الأمنية العميد، خالد عكاشة، إنّ مظاهرات غدًا الإثنين غير مقلقة كما أنها ستكون محدودة، مضيفًا أنّ من سيشارك في التظاهر لن يتعدوا أصابع اليد.

وأضاف عكاشة خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ إنتشار أفراد القوات المسلحة اليوم، خطوة بها جانب من الإحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وتابع عكاشة أنّ الدعوة والنزول للتظاهر في 25 أبريل غداً، فعل مجرم قانونيًا، لأنّ الداعين للتظاهر لم يحصلوا على تصاريح من وزارة الداخلية بشأن هذه المظاهرات.

وأوضح عكاشة أنّ الداعين للتظاهر غدًا، يريدون إعادة إنتاج المشاهد القديمة من فوضى في الشوارع، وعدم استقرار أمني.