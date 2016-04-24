أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

خالد عكاشة: المشاركون في التظاهرات لن يتعدوا أصابع اليد‎

Google+ Print
خالد عكاشة: المشاركون في التظاهرات لن يتعدوا أصابع اليد‎ خالد عكاشة: المشاركون في التظاهرات لن يتعدوا أصابع اليد‎

العميد خالد عكاشة – أرشيفية

قال رئيس المركز الوطني للدراسات الأمنية العميد، خالد عكاشة، إنّ مظاهرات غدًا الإثنين غير مقلقة كما أنها ستكون محدودة، مضيفًا أنّ من سيشارك في التظاهر لن يتعدوا أصابع اليد.

وأضاف عكاشة خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ إنتشار أفراد القوات المسلحة اليوم، خطوة بها جانب من الإحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وتابع عكاشة أنّ الدعوة والنزول للتظاهر في 25 أبريل غداً، فعل مجرم قانونيًا، لأنّ الداعين للتظاهر لم يحصلوا على تصاريح من وزارة الداخلية بشأن هذه المظاهرات.

وأوضح عكاشة أنّ الداعين للتظاهر غدًا، يريدون إعادة إنتاج المشاهد القديمة من فوضى في الشوارع، وعدم استقرار أمني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة