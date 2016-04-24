“سعفان” يبحث الاستعدادات لعيد العمال..والانتهاء من قانون التنظيمات النقابية

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا لاستعراض أخر الاستعدادت بشأن عيد العمال.

ووجه الوزير التهنئة للطبقة العاملة المصرية بمناسبة ذكرى “عيد العمال” .. قائلا ” بشاير الخير لعمال مصر هلت بالزيارات المتكررة لعدد من زعماء العالم إلى مصر، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود”.

وأضاف وزير القوى العاملة قائلا “نحتاج تكاتف جميع القوى من أجل مصلحة مصر، وفي مقدمتهم عمال مصر، لأنهم في الأساس أمل بناء هذه الأمة” .. مطالبا بنذ الخلافات، لما له من تأثر سلبي في إفساد محاولات الوصول إلى مستقبل مزدهر.

وأعلن الوزير الانتهاء من قانون التنظيمات النقابية، موضحا أنه خلال أسبوع من الآن سيكون في مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه في أقرب وقت إلى مجلس النواب لإقراره، مؤكدا أن قانون العمل سيلحقه مباشرة بعد الانتهاء منه .. مشيرا إلى أن القانون لن يصدر إلا بتوافق مجتمعي كامل.

وأوضح أن الوزارة طالبت بمد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر فقط، وان تم إنجاز قانون النقابات العمالية في هذه الفترة سيتم إجراء الانتخابات العمالية على كافة المستويات.. لافتا إلى أن قانون النقابات العمالية، تمت صياغته وفقا للدستور وبالتوافق مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأشار إلى أن العمالة المصرية من أفضل العمالة على مستوى العالم، حيث يعملون بأقل الإمكانيات، مقارنة بما يتوفر لنظائرهم في الدول الأخرى، مؤكدا أن عمال مصر لديهم إحساس بقيمة العمل.

وقال سعفان ” نتمنى من الله أن يعيننا على محاربة الإرهاب الأسود، الذي يسعى دائما لضرب مصر” .. ووجه تحية إعزاز وتقدير للجيش المصري وشهدائه ممن يقدمون أرواحهم فداء للوطن.

وأضاف “نتمنى أن نكون من أفضل 10 دول في العالم، وهذا لن يتم إلا من خلال العمل الصالح، وإتقانه وإخلاصه لمصلحة هذا الوطن” .. مشددا على ضرورة مشاركة عمال مصر في بناء مصر الجديدة.

وتابع قائلا “عندي تفاؤل بالعامل المصري في المرحلة المقبلة، خاصة وأنه لم يتوان لحظة في تقديم كل ما لديه لصالح وطنه، في أسوأ الظروف التي مرت بها البلاد مؤخرا”.. مؤكدا أن مصر بعمالها وشعبها قادرة على تخطي كافة الأزمات.

وأكد وزير القوى العاملة، تلقي الوزارة عروضا من ليبيا لإيفاد عمالة مصرية إلى هناك، مشيرا إلى أن هذا ما عرضه وزير العمل الليبي على هامش مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في القاهرة خلال الفترة المضية.

وأشار سعفان إلى أن تم إبلاغ الجهات الأمنية ووزارة الخارجية للتعرف على الأماكن الأفضل لتواجد هذه العمالة لضمان سلامتها.. موضحا أن أي عمالة مصرية موجودة في ليبيا بناء على رغباتهم، لافتا إلى أن عدد العمالة المصرية العائدة من ليبيا بلغت 306 آلاف عامل خلال الفترة الماضية.

ونفى وزير القوى العاملة، ما تردد من شائعات حول عزم الحكومة بيع شركات الغزل والنسيج، خاصة وأنها تعاني على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن الحكومة تتجه لإعادة هذه الصناعة لسابق عهدها.. مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل الماكينات وتوفير المادة الخام من الأقطان، لتعود الصناعة رائدة كما كانت، لكي تساهم في حل أزمة البطالة، لا سيما وأنها من الصناعات كثيفة العمالة.

أ ش أ