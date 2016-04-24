محافظ الإسماعيلية يلتقى عددًا من ممثلى مواطنى قرية "السلام" لحل مشاكلهم

فى إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات الجماهيرية التى يعقدها اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، يوم الأحد من كل أسبوع، والتى يلتقى خلالها المحافظ مع عدد من مواطنى وأهالى إحدى القرى التابعة للمحافظة، لمناقشة أهم وأبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بمطالب واحتياجات المواطنين والتفاعل معهم فى وجود المسئولين ومناقشة الحلول والمقترحات لحل تلك المشكلات، واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها.

عقد محافظ الإسماعيلية لقاءً موسعًا مع عدد من أهالى ومواطنى قرية "السلام" التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة والمقدم عمرو بخيت نائب المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ومديرى العموم لمديريات الزراعة والرى والصرف والكهرباء والتربية والتعليم والأبنية التعليمية والطب البيطرى ومياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال اللقاء الذى عقده المحافظ بالمقر الإدارى لمشروع قرية الأمل الجديدة، وفى وجود عدد كبير من الأهالى والمواطنين وعدد من المنتفعين بمشروع قرية الأمل وأهالى السلام وتوابعها، تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات، التى شملت بحث ومناقشة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء المدرسة الثانوية الزراعية بالمنطقة لخدمة أبناء قرى شرق البحيرات، والتى تم التأكيد على إدراجها ضمن خطة الأبنية التعليمية 2016/2017، وسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشائها.

كما تم الموافقة على إنشاء وتركيب خط مياه عكرة لمحطة مياه منطقة الـ750 بميت أبو الكوم لتغذى من ترعة السلام أمام محطة الـ500 بطول 5.1 كيلومترًا لتشغيل المحطة.

كما تم الموافقة على إدراج مشروع لإنشاء مركزين للشباب بقريتى السلام والأحرار ضمن خطة مديرية الشباب والرياضة للعام المالى 2016/2017 واتخاذ الإجراءات التنفيذية للبدء فى الإنشاء اعتبارا من شهر يوليو القادم.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على سرعة إنهاء التنسيقات اللازمة مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لبدء تنفيذ مشروع مد خدمة الصرف الصحى لقرية السلام وتوابعها وإدراجها ضمن الخطة الجديدة.

كما تم الموافقة على تنفى أعمال الصيانة والإحلال والتجديد لشبكات الكهرباء وإنارة المناطق المحرومة بالسلام وتوابعها، خلال شهر يوليو القادم، تلبية لمطالب مواطنى وأهالى المنطقة وتوابعها.

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