بالفيديو - عبد الشافي يتوج مع أهلي جدة بالدوري السعودي

توج محمد عبد الشافي ظهير أيسر أهلي جدة بلقب الدوري السعودي بعد الفوز على غريمه الهلال 3-1 يوم الأحد.

وحل الهلال ثاني ترتيب دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين ضيفا على الأهلي المتصدر ضمن الجولة 24، وقبل جولتين من نهاية المسابقة.

وشارك عبد الشافي في المباراة كاملة، إذ سجل كارلوس إدواردو للهلال أولا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يسجل عمر السومة ثنائية للأهلي في الدقيقتين 46 و50، ويضمن حسين المقهوي الفوز بهدف ثالث في الدقيقة 94.

ورفع الأهلي رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط عن الهلال، علما بأنه يتفوق في المواجهات المباشرة مع الزعيم، ليضمن التتويج باللقب حتى لو خسر مباراتي الجولة 25 و26، وفاز بهما الهلال.

وبهذا يتوج الأهلي بالدوري لأول مرة منذ عام 1984.

ويلعب أهلي جدة مباراتيه المتبقيتين أمام الرائد الذي يصارع على الهبوط، والفتح المتواجد في منتصف الجدول.

بينما يلعب الهلال مباراتيه الأخيرتين أمام هجر الهابط لدوري الدرجة الثانية، والفيصلي المتواجد في منطقة الأمان.