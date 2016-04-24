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الخارجية الأرمينية: المفاوضات مع أذربيجان غير ممكنة دون التزام بالهدنة في قره باغ

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الخارجية الأرمينية: المفاوضات مع أذربيجان غير ممكنة دون التزام بالهدنة في قره باغ الخارجية الأرمينية: المفاوضات مع أذربيجان غير ممكنة دون التزام بالهدنة في قره باغ

 

علم أرمينيا

أعلن نائب وزير الخارجية الأرمينية شوارش كوتشاريان اليوم الأحد أن الحديث عن المفاوضات مع أذربيجان غير ممكن دون الالتزام بالهدنة في قره باغ.

وقال كوتشاريان للصحفيين – بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية – “بكلمة واحدة، وبمنتهى البساطة، إذا كانوا يطلقون النار، فعن أي مفاوضات، وعن أي وثائق يمكن أن نتحدث؟”.

وأوضح الوزير أن القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات الآن هي تلك المتعلقة بتعزيز نظام وقف إطلاق النار المفروض منذ عامي 1994 و1995، وأن الحديث يجري عن المقترحات التي قدمتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهي سحب القناصة، وإدخال آلية للتحقيق في الحوادث وفي حال الضرورة، تركيب الأجهزة اللازمة.

وشهد يوم 5 أبريل الجاري، إعلانا عن وقف العمليات القتالية على امتداد خط التماس في منطقة قره باغ، وذلك بعد احتدام القتال بمنطقة النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، يوم 2 أبريل.

وتبادلت أرمينيا وجمهورية قره باغ غير المعترف بها من جهة، وأذربيجان من جهة أخرى، الاتهامات بالقصف والعمليات الهجومية على خط التماس.

أ ش أ

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