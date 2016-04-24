4 فوائد تجعل الشوفان صديق مائدتك.. يخفض الكولسترول والضغط ويقاوم السرطان

القيمة الغذائية للشوفان

الشوفان من الحبوب الكاملة التى تتمتع بقيمة غذائية رائعة وفوائد صحية عديدة، يمكن أن يستخدم كبديل للقمح، خاصة أنه يعد من أكثر الحبوب الغنية بالألياف الطبيعية، ويساهم فى خفض مستويات الكولسترول، وله فوائد أخرى عديدة كشفت عنها الأبحاث الطبية الحديثة.>الشوفان يتمتع بقيمة غذائية عالية، وهو غنى بنوع رائع من الألياف يعرف بالبيتاجلوكان، وهو يخفض الكولسترول الضار، كما أنه غنى أيضاً بالماغنسيوم والسيلينيوم والفوسفور والزنك وفيتامين "هـ" وبعض المركبات البوليفينولية.

وكى تستمتع بمذاق رائع ولذيذ ينصح بإضافة اللبن والفراولة والمكسرات لطبق الشوفان، وأشار التقرير الذى نشر بالموقع الأمريكى "ميديكال نيوز توداى" أن الشوفان له فوائد صحية عديدة تشمل:

فوائد الشوفان

1.كشفت دراسة نشرت بمجلة "American Journal of Lifestyle Medicine" أن الشوفان يساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية، نظراً لأنه غنى بالألياف الذائبة.

2.يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وذلك وفقا للدراسة التى أشرف عليها باحثون من بريطانيا وهولندا، وأكدت أن تناول كل 10 جرامات إضافية من الألياف يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 10%.

3.أشارت دراسة علمية نشرت بالمجلة الأمريكية للتغذية الإكلينيكية أن تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان تساهم فى خفض ضغط الدم بنفس فاعلية الأدوية.

4.الشوفان له فوائد رائعة فى تحسين الهضم وتعزيز الشعور بالشبع، وهو ما سيقلل من كمية الطعام التى يتناولها الإنسان، وبالتالى ترتفع فرص علاج السمنة.

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