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رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الشعب المصرى بتحرير سيناء

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رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الشعب المصرى بتحرير سيناء رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الشعب المصرى بتحرير سيناء
أصدرت جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، بيانًا، أكدت فيه أن الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، يتجه بالتهنئة للشعب المصرى وقياداته الحكيمة وجيشه العظيم بذكرى تحرير أرض سيناء الغالية.

وأضاف البيان أن القمرى يتوجه بالتحية لجيش الباسل الذى يحمى حدود الوطن ويحافظ على مقدراته وترابه، مؤكدًا أنه لا يمكن أن ننسى شهداءنا من أبناء القوات المسلحة الذين ضحوا وما زالوا يضحون بأرواحهم دفاعًا عن أرض مصر وأمنها على مر العصور، ومواصلته الدائمة على تطهير سيناء من الإرهاب الأسود ومواجهة العناصر التى تحاول إثارة الرعب والفزع بين أهالى سيناء الشرفاء، الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن أرض الفيروز إلى جانب قواتهم المسلحة.

وقال القمرى خلال البيان، إن الشعب المصرى على ثقة كاملة فى قواته المسلحة وحربها ضد ما أطلق عليه "العصابات الإرهابية" التى تتخذ من سيناء بؤرًا لعملياتها الإجرامية، وأن الحرب ضد الإرهاب تستغرق وقتًا طويلاً وتحتاج إلى تكاتف جميع المصريين خلف قواتهم المسلحة. وستظل سيناء أرض الأمن والأمان بفضل مساعى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية سيناء ودفع حركة التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من موقعها الإستراتيجى الهام ومقوماتها الطبيعية ومواردها الصناعية والتعدينية والسياحية.


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مصر 365

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