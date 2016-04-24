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محافظ الإسماعيلية يشهد بدء انطلاق موسم حصاد القمح ويتابع أعمال التوريد للصوامع

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محافظ الإسماعيلية يشهد بدء انطلاق موسم حصاد القمح ويتابع أعمال التوريد للصوامع محافظ الإسماعيلية يشهد بدء انطلاق موسم حصاد القمح ويتابع أعمال التوريد للصوامع
افتتح اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية بدء انطلاق موسم الحصاد لمحصول القمح للعام 2015/2016 وذلك بإحدى المزارع النموذجية التابعة لواحدة من أكبر المشروعات الاستثمارية الزراعية الكبرى المقامة بزمام مركز ومدينة القصاصين الجديدة بالشراكة مع دولة ليبيا الشقيقة والتى تقع على مساحة إجمالية قدرها 33.5 ألف فدان منها 2200 فدان مخصصة لزراعة القمح على أحدث وسائل تكنولوجيا الزراعة والرى الحديثة.

رافق المحافظ فى جولته كل من المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والمقدم عمرو بخيت نائب المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية والسيد النخيلى رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة وحسن الجاويش وكيل وزارة والتجارة الداخلية بالإسماعيلية.

وكان محافظ الإسماعيلية ومرافقوه من القيادات قاموا بزيارة تلك المزرعة النموذجية لمتابعة بدء موسم الحصاد لمحصول القمح فى حضور المهندس ونيس محمد صالح العبيدى المدير العام للشركة والمهندس أحمد مرعى مدير عام الشون الزراعية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين.

وخلال الزيارة استمع المحافظ لشرح تفصيلى عن حجم إنتاج المحصول لهذا العام والذى يتراوح مابين 18 إلى 20 إردبا للفدان بزيادة ملحوظة عن مثيلاتها فى العام الماضى ومن أجود الأصناف والتى تشمل أصنف " 1 وجميزة 11 ".

وأشاد المحافظ بما شهده بتلك المزرعة النموذجية المتميزة كنموذج للاستثمار المصرى العربى المشترك والجاد بشراكة مصرية ليبية تساهم إلى حد كبير فى تحقيق التنمية وسد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الأمن الغذائى.

وفى سياق متصل قام محافظ الإسماعيلية ومرافقوه من القيادات عقب الانتهاء من متابعة بدء موسم الحصاد لمحصول القمح بزيارة مجمع صوامع الإسماعيلية للغلال التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية لمتابعة وتفقد أعمال توريد محصول القمح من المزارعين إلى الصوامع وتصل السعة الإجمالية لهذه الصوامع إلى ما يزيد عن 30 ألف طن موزعة على عدد 6 خلايا تخزينية سعة كل منها 5 آلاف طن وهذا بخلاف مجمع صوامع القنطرة شرق والذى تصل سعته إلى 60 ألف طن من القمح.

وخلال الزيارة تفقد المحافظ عينات محصول القمح المصرى المورد للصوامع هذا العام وأشاد بجودة المنتج المصرى المتميز عن المستورد بنسبة كبيرة جدًا.

محافظ الإسماعيلية يشهد بدء انطلاق موسم حصاد القمح (1)

محافظ الإسماعيلية يشهد بدء انطلاق موسم حصاد القمح (2)

محافظ الإسماعيلية يشهد بدء انطلاق موسم حصاد القمح (3)

محافظ الإسماعيلية يشهد بدء انطلاق موسم حصاد القمح (4)

محافظ الإسماعيلية يشهد بدء انطلاق موسم حصاد القمح (5)

محافظ الإسماعيلية يشهد بدء انطلاق موسم حصاد القمح (6)

محافظ الإسماعيلية يشهد بدء انطلاق موسم حصاد القمح (7)

محافظ الإسماعيلية يشهد بدء انطلاق موسم حصاد القمح (8)

محافظ الإسماعيلية يشهد بدء انطلاق موسم حصاد القمح (9)

محافظ الإسماعيلية يشهد بدء انطلاق موسم حصاد القمح (10)

بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد معرض السلع الأساسية بنادى المنتزه
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مصر 365

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