بالصور.. حملة لمباحث التموين على محلات القصاصين بالإسماعيلية

شنت مباحث تموين الإسماعيلية حملة لضبط ومراقبة الأسعار استهدفت دائرة مركز القصاصين وتمكنت الحملة من ضبط بضائع أجنبية بدون فواتير وعبوات مبيد زراعى مجهول المصدر بدون بيانات.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والرائد عادل الجزار وكيل المباحث والقوة المرافقة لهما وهريدى محمد مفتش تموين بالمباحث، بشن حملة تموينية استهدفت دائرة مركز القصاصين وتمكنت الحملة من ضبط "محمود .ص .ع" 39 سنة صاحب محل حدايد وبويات وبحوزته 65 كالون مجهول المصدر ومهرب جمركيا و352 عبوة مبيد زراعى مجهول المصدر وغير مسجل بوزارة الزراعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط "عبدالله .ع . م" 39 سنة صاحب محل بقالة بالجملة بحوزته 9 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وعدم حمله شهادة صحية وعدم إعلانه عن الأسعار.

وتمكنت الحملة من ضبط "محمد . ن .ح" 31 سنة صاحب محل محمول بحوزته 25 خط تليفون محمول لشركات مختلفة يقوم ببيعها بدون عقود و150 قطعة إكسسوار محمول مجهولة المصدر.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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