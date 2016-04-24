حفار مديرية الرى بالفيوم يحرق محصول القمح لـ5 مزارعين بإطسا

تسبب حفار تابع لمديرية الرى بمحافظة الفيوم فى احتراق محصول القمح بـ4 أفدنة متجاورة يمتلكها 5 مزارعين بالمركز وذلك إثر اصطدام الحفار بعمود كهرباء للضغط العالى أثناء قيامه بعمليات تطهير بحر الغرق ما تسبب فى نشوب الحريق وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا بوجود حريق بأرض زراعية بعزبة أبو عيد بقرية قصر الباسل بإطسا، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وتبين أنه نشب بمحصول القمح بمساحة 4 أفدنة و16 قيراطًا ملك كل من عمر مفتاح عبد العزيز 43 سنة خادم مسجد وعيد حلمى أبو بكر 48 سنة فلاح وعبد الشفيع عبد السلام حسين 80 سنة فلاح وأبو بكر عبد السلام يوسف 25 سنة فلاح وحلمى أبو بكر حسين 75 سنة فلاح .

وتبين أن سبب الحريق اصطدام حفار تابع لمديرية الرى بعمود ضغط عالى أثناء قيامه بعمليات تطهير لبحر الغرق ما تسبب فى سقوط كابل كهرباء ضغط عالى وتطاير شظايا منه تسببت فى الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 2967 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة إطسا وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

الدفع بسيارات إطفاء إضافية لاخماد حريق "مصنع البويات" بالفيوم