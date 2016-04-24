من هي الفنانة التي نصحها يوسف الخال بالتواضع؟

نشر الفنان يوسف الخال عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" صورة تجمعه بالممثلة حنان الخضر التي تشاركه في مسلسل "سمرقند" الذي سيعرض في رمضان 2016.

وعلق يوسف الخال تحت الصورة "بناء على الإلحاح والطلب والإصرار من محبي الفنانة اللطيفة حنان الخضر لصورة بتجمعها معي.. تفضلوا وأنا اكيد أنو بدايتك صحيحة من خلال هالعمل.. سر النجومية التواضع، ما تنسي.. بالتوفيق".

يشار إلى أن يوسف الخال سيؤدي شخصية عمر الخيام في هذا مسلسل "سمرقند"، كما أنه انتهى من تصوير مسلسل "خاتون" الذي سيعرض في رمضان 2016 ايضاً.

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