بالصور لماذا ارتدت مي كساب فستان الزفاف للمرة الثانية؟

ارتدت الفنانة مي كساب فستان الزفاف للمرة الثانية بعد زواجها من مغني المهرجانات محمد صلاح الشهير بأوكا وذلك خلال عرض أزياء old is gold لمصمم الأزياء عمرو سعيد بفندق سيتي ستارز، وشهد الديفيله حضور عدد كبير من نجمات الفن والإعلام وسيدات المجتمع مثل بشرى وشيري عادل وحجاج عبد العظيم ونيرمين زعزع ورشا آمين والشاعرة العراقية سارة السهيل والإعلامي محمد سعد والإعلامية شيماء السباعي.

وارتدت مي كساب فستان زفاف من تصميم عمرو سعيد ونال إعجاب الجميع وأشادت مي بتصميمات عمرو والذي قام بتصميم فستان زفافها من قبل وقالت إنها تركت له مطلق الحرية في تصميمه لثقتها الشديدة فيه ولم تر الفستان إلا في حفل زفافها.

جمعت الفستانين بين روح الثلاثينات والعصر الحالي في مزيج غلب عليه الألوان الذهبي والأسود بالإضافة للألوان المبهجة مثل الأخضر والأحمر والأزرق كما قدم أمير الجواهرجي عرضا رائعا من أحدث إنتاجاته وقدم مصفف الشعر محمد الصغير لمساته الراقية من خلال العرض .

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