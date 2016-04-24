بالفيديو: عمرو يوسف يكشف "أكبر غلط فى الحب"

احتفالا بالنجاح الكبير لفيلم "هيبتا-المحاضرة الأخيرة" ، وجه النجم عمرو يوسف رسالة لكل متابعيه عبر موقع إنستقرام، كشف فيها عن أكبر خطأ من الممكن أن يهدم أى قصة حب، وهو ضمان أن المحبوب صار ملكا له.

عمرو وجه الرسالة بالفيديو وهى ملخص دوره فى الفيلم الذي يتربع حاليا على صدارة قائمة أعلي الإيرادات بدور العرض المصرية، وقال: أكبر غلط فى الحب ، هو أنه الواحد يضمن أن المحبوب صار ملكه، لأنه بعدها يتوقف عن بذل أى مجهود لتأكيد حبه، ووقتها يخسر العلاقة فورا.

ثم علق على المقطع بنص مكتوب يضم نفس الكلمات تقريبا، مع دعوة لكل جمهوره بأن يتعامل مع حبيبته كل يوم وكأنه أول يوم حب.

ترى هل توافقين عمرو يوسف .. وهل مررت بتجربة أن العاشق "ضمن محبتك" فانهارت العلاقة كلها؟

شاهدى رسالة عمرو يوسف واخبرينا رأيك

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