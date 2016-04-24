بالصور: هكذا احتفل أبو الليف بشفائه

في أول ظهور له بعد شفائه من الوعكة الصحية الخطيرة التي تصيب بها، احتفل المغني الشعبي نادر أبو الليف بشفائه برفقة زوجته وبعض الأصدقاء المقربين بدعوة من الخبير السياحي محمود إدريس.

أقيم الاحتفال داخل كافيه مترو بوليتان في المهندسين بحضور المخرج محمد النجار المطرب عصام كاريكا ،الفنان عمرو عبد العزيز ،المطرب الشعبي جمدي الجنايني ،الموزع الموسيقي حسن دنيا ،المطرب سهيل يزبك ،حمدي بدر،الإعلامية نرمين شريف والمذيع أحمد الشناوي و غيرهم.

ومن المقرر أن تحتفل نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر بعودة أبو الليف لحياته الفنية وتعافيه من وعكته الصحية خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان نادر أبو الليف قد دخل في أزمة صحية شديدة أدت إلى إصابته بغيوبه تامة لأيام حتى انطلقت شائعات عديدة عن وفاته إلا إنه عاد لممارسة حياته الطبيعية من جديد بعد تماثله للشفاء التام واستمرارية خضوعه فقط لجلسات العلاج الطبيعي.

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