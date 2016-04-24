بيونسيه تفاجئ جمهورها بـ Lemonade وتنقذ زواجها من الإنهيار

طرحت النجمة العالمية بيونسيه Beyonce بشكل مفاجئ ألبومها "Lemonade" مع كليب الأغنية عبر برنامج "One Or Special" الذي يعرض على شبكة "HBO".

وخلال العرض الذي أشعل وسائل الإعلام الاجتماعي، حيث تحمس المعجبون بلهفة وناقشوا البرنامج ومحتواه، بدأت بيونسيه بالتصدي لشائعات قائمة منذ فترة طويلة عن متاعب في حياتها الزوجية مع مغني الراب جاي زي Jay Z.

فبعد توجيه اتهامات في كلمات أغنياتها عن تعرضها للخداع، أوضحت بيونسيه أنها قررت التصالح معه والاستمرار في الزواج. وفي نهاية البرنامج طرحت بيونسيه البالغة من العمر 34 عاماً البوم " Lemonade" على موقع خدمة تيدال، وأصبح الفيلم متاحاً الآن عبر موقع خدمة تيدال.

يشار الى ان آخر البوم لبيونسيه كان في العام 2013، وكان أيضاً إصدار مفاجأة للجمهور.