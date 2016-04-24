"اليوم السابع" يتسلم جائزة مصطفى وعلى أمين لأفضل صورة صحفية

سلم مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلى أمين الصحفية الزميل إسلام أسامة المصور بجريدة "اليوم السابع" جائزة أفضل صورة صحفية.

كذلك تسلم أحمد عبد النعيم وإيهاب صبرة (الأخبار المسائى)، جائزة فئة القصة الإنسانية مناصفة ، وحاتم محمود (الأخبار)جائزة أفضل إخراج صحفى، كما تسلم جائزة أفضل كاريكاتير عبد العزيز تاج (الجمهورية)، وجائزة أفضل موضوع اقتصادى أميرة إبراهيم جاد (التحرير)، وجائزة أفضل صحفى صغير رضوى محمد مختار (مدرسة لقانة بدمنهور).

وصول العجاتى وزكى بدر وغادة والى حفل توزيع جوائز مصطفى أمين الصحفية

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