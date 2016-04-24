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"التموين": طرح شنط رمضان بأسعار بين 15 و27 جنيها بدءا من منتصف شعبان

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"التموين": طرح شنط رمضان بأسعار بين 15 و27 جنيها بدءا من منتصف شعبان "التموين": طرح شنط رمضان بأسعار بين 15 و27 جنيها بدءا من منتصف شعبان
قال محمود دياب، المتحدث باسم وزارة ، إن "الوزارة بدأت فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيض الأسعار، وزيادة المخصص على بطاقات التموين، وستعرضها على مجلس الوزراء".

وأضاف دياب أن الوزارة نجحت فى تطبيق منظومة الخبز، وأن الدعم الجديد سيكون على البطاقة التموينية، وليس الخبز، مؤكدا أن الوزارة ستقيم معارض سلعية برعاية السيسى فى رمضان لتوفير أكبر مخزون من السلع الاستهلاكية لصالح المواطنين، وبأسعار بسيطة، وأن الوزارة ستعمل على إعداد شنط رمضانية من منتصف شعبان المقبل، وسعرها من 15 إلى 27 جنيهًا، وستكون ياميش رمضان فى معارض الوزارة بأقل الأسعار.


>ننفرد بنشر خطة وزارة التموين لمواجهة أزمة الدولار وغلاء الأسعار.. زيادة الدعم المخصص للمواطنين على بطاقات التموين 15% اعتبارًا من أول يونيو.. والسيسى لـ"الحكومة": "خلوا بالكم من الغلابة"
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