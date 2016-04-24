بكرى عن تظاهرات 25 أبريل: الداخلية مكلفة بالتعامل معهم لأننا فى دولة قانون

أعرب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، عن رفضه لتظاهرات الغد 25 أبريل، محذرًا أن من يخرج فى تظاهرة غير مرخصة يعرض نفسه للتحقيق والقبض لأننا أمام قانون، ومن يريد احترام القانون والدستور أهلا وسهلاً ومن يرفض فالداخلية مكلفة بالتعامل وإنفاذ القانون.

وقال "بكرى" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "يوم بيوم" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هؤلاء يستهدفون إفساد المناسبات الوطنية، مؤكدًا أن الأمن لن يسمح بأى تجمعات أو تظاهرات، رافضًا التدخلات الأجنبية خاصة الأمريكية فى الشئون المصرية.

-تحركات القوات المسلحة لتأمين الأهداف الحيوية فى 25 إبريل

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