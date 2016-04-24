مؤسس حملة “مين بيحب مصر” يهنئ السيسى وتواضروس بمناسبة عيد القيامة وتحرير سيناء

بعث الحسين حسان مؤسس حملة مين بيحب مصر برقية تهنئة إلى البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، والتي تتواكب مع احتفالات عيد تحرير سيناء.

وأوضح حسان “أننا جميعًا مسلمين وأقباط نعمل من أجل الوطن، وأهم ما يميز المصريين التلاحم الوطنى بين كل أطياف شعبه،

كما أرسل حسان برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى قال فيها ” أصدق التهانى وخالص التمنيات بدوام التوفيق لمصر ودعم مسيرة التنمية والعطاء في كافة ربوعه

> وأطيب الأمنيات الصادقة بمناسبة الذكرى التاريخية الرابعة والثلاثين لتحرير سيناء والتى قدم فيها رجال القوات المسلحة البواسل أرواحهم ودماءهم فداء لأرض الوطن وحققوا المعجزات لرد الكرامة المصرية وإعادة أرض سيناء الطاهرة إلى أحضان الوطن، وهى ملحمة من الملاحم الكبرى الخالدة التى رسمها أبناء المؤسسة العسكرية المصرية على مر العصور”.