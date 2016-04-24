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ميسون أبو أسعد سعيدة بعرض فيلمها «سوريون»

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ميسون أبو أسعد سعيدة بعرض فيلمها «سوريون» ميسون أبو أسعد سعيدة بعرض فيلمها «سوريون»

حالة من النشاط الفني المكثف تعيشها النجمة السورية ميسون أبو أسعد هذه الأيام حيث تقوم بتصوير عملين أحدهما سوري هو بقعة ضوء والآخر عربي مشترك يتم تصويره بالقاهرة هو السلطان والشاه.

علي صعيد أخر يواصل فيلمها الجديد سوريون نجاحاته وعرضه في مختلف المدن السورية حيث يعرض الآن في مدن مشتل حلو ويعرض أيضا باللاذقية و وحمص بالإضافة لدمشق بالطبع.

وهو فيلم يتناول التحدي الذي يواجهه السوريون مع الإرهاب ويصر على هوية الانسان السوري الحضارية التي لا تواجه الارهاب بالارهاب بل بالاصرار على تثبيت كل ماهو انساني لديه وهذا يتجلى لدى جميع ابطال الفيلم.

وتلعب ميسون فيه دور زينة الفتاة الجميلة التي تحتضر ورغم احتضارها نراها حتى الرمق الاخير تساعد من يحتاج اليها ولاتبخل بمحبتها على أحد بل وتسعى حتى اللحظة الاخيرة لاستعادة حبها القديم لابن عمها يوسف (محمود نصر) الذي فقد زوجته وابنتيه على يد الإرهابيين

..زينة شفافة وقوية في آن واحد وتطلب أدائها الكثير من المشاعر الداخلية لتكون انعكاسا لكثير من القصص والارواح الحزينة التي تعذبت في اتون الحرب ولكن كل ذلك في اطار من الجماليات والرومانسية بعيدا عن المبالغة

وتشارك ميسون ابو اسعد بطولة الفيلم مع كل من فنان الشعب رفيق سبيعي وكاريس بشار ومحمود نصر الفيلم من إخراج باسل الخطيب كما ويتضمن الفيلم مشاهد معارك مهمة وتصميم جرافيك متطور.

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