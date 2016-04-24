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بالفيديو - خيتافي يعمق أزمته بتعادل مع فالنسيا

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بالفيديو - خيتافي يعمق أزمته بتعادل مع فالنسيا بالفيديو - خيتافي يعمق أزمته بتعادل مع فالنسيا

(إفي): فشل خيتافي يوم الأحد في الفوز على ضيفه فالنسيا في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم بالمباراة التي احتضنها ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز حيث تعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

وكان فالنسيا هو البادئ بالتسجيل (48) من ركلة حرة سددها داني باريخو ولكن ألفارو ميدران تعادل (ق59) قبل أن يضع ستيفان سيبوفيتش الثاني لأصحاب الأرض (ق68).

وحينما كانت كل الأمور تسير نحو أن خيتافي سيحقق الفوز تمكن فالنسيا من تسجيل هدف التعادل (ق84) بواسطة باكو ألكاسير.

وشهدت المباراة إهدار الفريق المدريدي عددا كبيرا من الفرص كانت كفيلة بضمان النقاط الثلاثة له.

وفشل خيتافي بهذه الطريقة في استغلال الدفعة المعنوية من الفوز على ريال سوسيداد في الجولة الماضية ليحتل المركز قبل الأخير بـ32 نقطة مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية المسابقة.

من ناحيته حصد فالنسيا نقطة خارج أرضه ليصبح رصيده 44 نقطة في المركز الثامن، وذلك بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الليجا أمام إشبيلية وبرشلونة وإيبار.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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