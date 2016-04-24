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حكومة الخرطوم تجدد مطالبتها لواشنطن برفع العقوبات المفروضة على السودان

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حكومة الخرطوم تجدد مطالبتها لواشنطن برفع العقوبات المفروضة على السودان حكومة الخرطوم تجدد مطالبتها لواشنطن برفع العقوبات المفروضة على السودان

>جددت حكومة الخرطوم مطالبتها للولايات المتحدة الأمريكية، بشأن رفع العقوبات المفروضة على السودان منذ نحو 19 عاما ، والتى أثرت سلبا على جهود فى برامج ومشروعات التنمية، فضلا عن وضع المرأة والأسرة والطفل بالبلاد .

وطالبت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعى بالسودان مشاعر الدولب ، اليوم الأحد ، مسئولة قضايا المرأة العالمية بوزارة الخارجية الأميركية السفيرة كاثرين روسل التى تزور الخرطوم حاليا - بضرورة قيام بلادها برفع العقوبات الظالمة المفروضة على السودان ، وتعرقل الجهود الحكومية فى كافة المجالات .

واستعرضت الوزيرة السودانية - خلال اللقاء - المكاسب الكبرى التى حققتها المرأة السودانية فى المجالات كافة ، فضلا على جهود الحكومة الرامية لترقية وتعزيز وحماية المرأة السودانية ، بما فى ذلك كفالة المشاركة السياسية لها، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، إضافة إلى حمايتها من العنف.

وأكدت الدولب ، بأهمية العمل المشترك وتعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات كافة ، وخاصة المتعلقة بتطوير قضايا المرأة والأسرة والطفل، والجهود الجارية لتطوير خطة القرار 1325 الصادر من مجلس الأمن والخاص بالمرأة والسلام والأمن .

من جانبها .. عبرت روسل ، عن سعادتها بزيارة السودان وعن تقديرها للجهود التى تبذل، لتمكين المرأة والذى يدفع ويعزز تنمية ويحقق النمو الاقتصادى.

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مصر 365

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