خبر في الجول - هل ينقطع إرسال beIN عن مصر يوم الاثنين؟

ساعات وتنتهي مهلة محددة استمرت لمدة أسبوع قد تتسبب في النهاية بانقطاع شبكة beIN SPORTS عن مصر يوم الاثنين.

وانفرد FilGoal.com قبل أسبوعين أن شركة سي ان اي المسؤولة عن تشفير القنوات في مصر وقعت في خلاف حاد مع شبكة بي ان سبورتس قد ينتج عنه قطع إرسال الأخيرة نهائيا عن المشتركين المصريين في باقتها، التفاصيل هنا.

شركة سي ان اي هي شركة حكومية تابعة لمدينة الانتاج الإعلامي وهي المسؤولة عن تشفير قنواتها في مصر، في حين طلبت شبكة بي ان سبورتس من الشركة المصرية إضافة قنوات جديدة للباقة الحالية وذلك من باب التنوع وخدمة المشاهدين مثل قنوات الأطفال والمطبخ والأفلام لكن القائمين على الشركة المصرية رفضوا.

وقال مجدي عباس العضو المنتدب لـCNE في تصريحات لقناة القاهرة و الناس أن الخطاب التهديدي الأخير الذي وصل للشركة كان بتاريخ 18 أبريل الجاري، وأوضح

beIN SPORTS منحت الشركة المصرية مهلة لمدة أسبوع تنتهي يوم الاثنين 25 أبريل من أجل الرد عليهم سواء بالموافقة أو الرفض على طلب إضافة القنوات الجديدة أو قطع البث.

وأوضح عباس أن أموال الاشتراكات محفوظة لدى الشركة لا يتم توريدها للشبكة القطرية إلا شهريا٬ وأكد أنه سيتم رد أموال الاشتراكات لأصحابها إذا تم قطع إشارة قنوات

beIN SPORTS عن المشتركين فى مصر.

من جهته، أكد محمد أحمدين رئيس مجلس إدارة CNE أن شركته تحاول الوصول لحل يرضي كل الأطراف حتى لا يحرم المشاهد المصري من متابعة الأحداث الرياضية.

تأثير على باقي القنوات؟

ويأتي سبب الرفض أن إضافة قنوات جديدة لبي ان سبورتس في المجالات الأخرى بخلاف الرياضة على القمر نايل سات سيؤثر على باقي القنوات والشبكات الأخرى.

وتسبب هذا في خلاف حاد بين الشركتين قد ينتهي بقطع الإرسال عن المشتركين المصريين لتقع المسؤولية على شركة التشفير التي تعاقدت مع المشتركين خاصة وأن قطع الإرسال سيمنع المصريين من متابعة الأحداث الرياضية العالمية وكذلك الإفريقية.

أبرزها مباريات الأهلي والزمالك والمقاصة وإنبي الإفريقية بالإضافة لبطولة أمم أوروبا المقبلة في فرنسا وكل الدوريات الأوروبية.