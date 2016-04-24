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18 سيارة إطفاء تسيطر على حريق هائل بمعرض سيارات فى أبو رواش

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18 سيارة إطفاء تسيطر على حريق هائل بمعرض سيارات فى أبو رواش 18 سيارة إطفاء تسيطر على حريق هائل بمعرض سيارات فى أبو رواش
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق هائل بمعرض سيارات بطريق إسكندرية الصحراوى فى منطقة أبو رواش وأسفر عن تفحم 13 سيارة و20 دراجة بخارية "بيتش باجى" وتم منع خطر امتداد النيران لباقى أجزاء المعرض بدون وقوع أى إصابات.


>تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من غرفة النجدة بنشوب حريق هائل بطريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور فريق إطفاء مكون من العمداء هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء وسيم شاهين ويوسف راشد والرائدين ياسر سرور وأحمد غانم ضباط الإدارة وبصحبتهم 18 سيارة إطفاء و2 خزان إستراتيجى وتمت السيطرة على النيران المشتعلة ومنع خطر امتداد النيران للعقارات المجاورة.

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حريق-معرض-سيارات-ابورواش-(2)

حريق-معرض-سيارات-ابورواش-(3)

حريق-معرض-سيارات-ابورواش-(4)

حريق-معرض-سيارات-ابورواش-(5)

حريق-معرض-سيارات-ابورواش-(6)

حريق-معرض-سيارات-ابورواش-(7)

حريق-معرض-سيارات-ابورواش-(8)

حريق-معرض-سيارات-ابورواش-(9)


>- تفحم 13 سيارة و20 "بيتش باجى" فى حريق معرض أبو رواش
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