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مش كل غسيل هيخلصك من الجراثيم.. الطريقة الصحيحة لغسل اليدين فى 6 خطوات

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مش كل غسيل هيخلصك من الجراثيم.. الطريقة الصحيحة لغسل اليدين فى 6 خطوات مش كل غسيل هيخلصك من الجراثيم.. الطريقة الصحيحة لغسل اليدين فى 6 خطوات
غسل اليدين هى أبسط وسائل الحفاظ على صحة الإنسان ضد الأمراض، وذلك بالتخلص من الميكروبات والجراثيم، ولكن ليس كل غسيل لليد يخلصها من هذه الأضرار، وكثيرا ما نغسل أيدينا دون أن نتخلص مما يعلق بها من مسببات الأمراض، وهناك خطوات وطرق يجب أن نتبعها عند غسيل اليد لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح تقرير نشره الموقع الأمريكى " women health"، أن غسل اليدين مهم جدا لقتل الجراثيم، ووفقا لبحث نشرته المجلة الأمريكية لمكافحة العدوى والأوبئة فى المستشفيات، أن الطريقة الأكثر فعالية لغسل اليدين ومكافحة العدوى هى تتلخص فى ست خطوات تستغرق نحو 43 ثانية من البداية حتى الانتهاء، وتتضمن الخطوات الصحيحة لغسل اليدين ومكافحة العدوى الآتى:

1- ضع يديك تحت الحنفية ثم ضع ما يكفى من الصابون الذى يغطى باطن وسطح يديك، وبعد ذلك قم بفرك اليدين معا من جهة راحة اليد.
>2- فرك يدك اليمنى على يسارك، ثم قم بالتحويل على الكف الآخر والتنظيف بين الأصابع.
>3- ضع راحة يديك معا مع تشبيك الأصابع وفركهما معا.
>4- قم بتشبيك أصابعك مرة أخرى، لكن هذه المرة مع تشابك أطراف أصابعك مع بعضهما البعض وفركهما فى راحة اليدين.
>5- قم بيديك اليمنى بالفرك حول إصبع الإبهام فى اليد اليسرى، ثم افعل ذلك فى اليد الأخرى.
>6- فرك أصابعك فى راحة اليد بحركات دائرية، ثم قم بشطف يديك بالماء.

وحسب التقرير فإن منظمة الصحة العالمية أوصت بهذه الخطوات الستة، وقام الباحثون باختبار البكتيريا المتبقية لفريقين، الفريق الأول استخدم الطريقة العادية فى غسل اليدين، أما الفريق الثانى استخدم طريقة الست خطوات بالماء والصابون، وأثبتت النتائج أن طريقة غسل اليدين بالست خطوات أكثر فاعلية وخالية من البكتيريا.


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