للرجل.. تناول الطماطم يوميا يحسن الحيوانات المنوية ويعزز فرص الإنجاب

قد يعانى الكثير من الرجال من ضعف الحيوانات المنوية نتيجة للعديد من العوامل مما يؤثر على الإنجاب، وقد يكون لبعض العناصر الطبيعية دور فى الوقاية من هذا الضعف أو فى علاجه.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن الرجال الذين يتناولون عصير الطماطم من مرتين إلى ثلاث مرات فى الأسبوع، تزداد لديهم عدد الحيوانات المنوية وتتحسن جودتها، موضحا أنه من الضرورى جعل الطماطم جزءا من النظام الغذائى، لأنها تحتوى على الليكوبين، الذى يساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية والحفاظ على صحة القلب.

وأوضح التقرير أن تناول ثمار الطماطم ليس له أى آثار جانبية على الصحة، ووفقا للأبحاث فالطماطم تحتوى على الليكوبين أى الصبغة الحمراء، التى تساعد فى زيادة عدد الحيوانات المنوية بنسبة نحو 70%.

وتابع التقرير أن الطماطم تحتوى على مضادات الأكسدة التى لها تأثير كبير على نوعية الحيوانات المنوية، كما أثبتت الدراسات أن الطماطم تمنع تلف الحمض النووى وتزيد من عدد الحيوانات المنوية الناضجة.

وأشار التقرير إلى أن ضعف الحيوانات المنوية من الأسباب الخفية وراء عدم القدرة على الإنجاب، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلة فى الإنجاب إذا تمت إضافة الطماطم إلى نظامهم الغذائى اليومى بما تحتويه من عناصر قوية والصبغة الحمراء، تزداد لديهم عدد الحيوانات المنوية بشكل أفضل.

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