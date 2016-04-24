نصيحة أطباء القلب.. تعامل بجدية مع أى ألم بالصدر تشعر به خلال ربع ساعة

أكد الدكتور سامح شاهين - أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس، رئيس الجمعية المصرية للقلب - أن أشهر الأعراض التى تشير إلى الإصابة بالجلطة القلبية هو الإحساس بآلام فى الصدر إذا استمر أكثر من ربع ساعة، وقد يأتى فى صورة الشعور بحجر ثقيل على الصدر، أو حرقان، والأفضل هو التعامل مع كل أنواع الآلام بجدية حتى لو كانت خفيفة، لأن الجلطة قد لا تؤدى إلى الوفاة، ولكنها قد تتلف جزءا من عضلة القلب.

وقال الدكتور سامح شاهين: "يترتب على ذلك انخفاض معدل الحياة، والمعاناة من مضاعفات الجلطة، والتدخل مبكرا يجنب المريض الوفاة والمضاعفات"، مطالبا بضرورة تعاون كل من وزارة الصحة وجمعية القلب المصرية لتحسين خدمة سيارات الإسعاف بشكل أفضل، ليصبح هناك مسعف مدرب على إجراء رسم قلب، وإرساله بالمحمول إلى المستشفى الاستشارى لاتخاذ قرار أسرع، كما يجب تحديد المستشفيات التى يجب الذهاب إليها لإنقاذ المريض بالتدخل السريع.

وأكد الدكتور سامح استعداد الجمعية للتعاون مع وزارة الصحة لوضع وتنفيذ برنامج لتدريب وتطوير خدمة مريض القلب فى مصر، مطالبا بحملة قومية لحماية مرضى القلب، خاصة أن مرض القلب هو القاتل الأول للمصريين.

وأوضح أن أمراض القلب بصفة عامة هى القاتل الأول للمصريين، كما تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن أمراض القلب مختلفة فهى تصيب عضلة القلب، أو صماماته، أو شرايين القلب التاجية، كما أنها مرتبطة بأمراض أخرى تتسبب فى الإصابة بها وتسمى عوامل الخطورة، ومن أهمها ضغط الدم المرتفع وهو أخطرها، ومشكلته تتركز فى إمكانية عدم شعور المريض بإصابته به، وهو المسبب الأول للإصابة بأمراض الشرايين التاجية.

وأشار إلى أن ارتفاع نسبة السكر فى الدم من أهم مسببات أمراض القلب، ويحتاج ذلك إلى أجراء فحص دورى لمتابعة الضغط وتحليل السكر، مؤكدا أن التدخين يعتبر مشكلة كبيرة حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة المدخنين بين الرجال فى مصر هى الأعلى بالنسبة للوطن العربى، كما تعد السمنة أحد عوامل الخطورة المهمة ضمن مسببات أمراض القلب، ونسبتها كبيرة بين السيدات، ويعود ذلك إلى عدم ممارسة الرياضة.

وأضاف د. سامح أن الغذاء غير الصحى المعتمد على الدهون والزيوت يرفع معدلات الإصابة بأمراض القلب، موضحا أنه فى مصر أصبحت أمراض القلب منتشرة.

وأشار إلى أن نسبة الوفيات بسبب جلطات الشريان التاجى تبلغ 12%، من مرضى انسداد الشرايين، ونصف هؤلاء يتوفون فى أول ساعة من الإصابة بالجلطة، لذلك هى أخطر ساعة، وبالتالى لابد من التوجه إلى المستشفى فى حالة الإحساس بآلام فى الصدر، أو الاشتباه فى جلطة فورا، ولابد من الذهاب بسيارة إسعاف مجهزة وليس سيارة عادية لأنه يمكن أن يحدث توقف مفاجأ للقلب.

أستاذ قلب: نسبة الوفاة بأمراض الشرايين التاجية فى مصر هى الأعلى فى العالم