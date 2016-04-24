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القيعي لـ في الجول: هذا هو الفارق بين ثنائي الأهلي المعتزل ومتعب

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القيعي لـ في الجول: هذا هو الفارق بين ثنائي الأهلي المعتزل ومتعب القيعي لـ في الجول: هذا هو الفارق بين ثنائي الأهلي المعتزل ومتعب

كشف عدلي القيعي المدير التسويقي الأسبق للأهلي عن الفارق بين عماد متعب وبين ثنائي الفريق الأحمر المعتزل محمد بركات ومحمد أبو تريكة.

وقال القيعي لـFilGoal.com يوم الأحد: "لابد أن يعرف عماد متعب رصيده لدى الجمهور وحجم نفسه وموهبته جيدا".

وأضاف "أي لاعب كرة قدم هو صاحب القرار النهائي بخصوص اعتزاله من عدمه، ولا أحد يستطيع إجبار أي لاعب على الاعتزال".

وتتعالى بعض الأصوات التي تطالب متعب البالغ من العمر 33 عاما بالاعتزال.

ووجه ا لقيعي رسالة لمتعب عبر FilGoal.com قائلا: "ثنائي الأهلي المعتزل استمرا في الملاعب آخر موسمين على مقاعد البدلاء دون حزن أو ضيق، لكن عندما يشاركان يحدثان الفارق".

"عكس متعب الذي يشعر بالحزن من جلوسه بديلا، أما بالنسبة لاتخاذ قرار اعتزاله، فلا علاقة له بما فعل الثنائي المعتزل لأن كل لاعب له قصته الخاصة".

"على متعب آلا يحزن من الدكة لكن الأهم هو صناعة الفارق كلما شارك.. فلا مجال للتقييم الآن فمتعب من اللاعبين الذين يملكون رصيدا كبيرا وكاف عند الجماهير المصرية بشكل عام".

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فيديو اليوم السابع