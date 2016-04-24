حوار كرة يد – ' الروبي الصغير ' يتحدث لـ في الجول.. عن طموحه في مرمى الزمالك والنادي الأنجح

خطف هشام السبكي حارس الزمالك الشاب لكرة اليد الأضواء في نصف نهائي كأس مصر بعدما قاد فريقه للمباراة النهائية ونال ثقة أيمن صلاح المدير الفني.

الزمالك فاز على هليوبوليس ليتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر الذي تم تأجيله لأجل غير مسمى.. واعتمد فيه الزمالك على هشام السبكي صاحب الـ22 عاما.

وأثبت السبكي أن ثقة مدربه في الاعتماد عليه أمام هليوبوليس رغم وجود كريم هنداوي "كاتونجا" حارس منتخب مصر وهاني هشام الحارس المخضرم مع وليد عبد المقصود.

هشام نجل باسم السبكي حارس الزمالك الأسبق بدأ مسيرته في القلعة البيضاء على خطى والده منذ عامه الرابع.

ويحاور FilGoal.com هشام السبكي الذي وُصِف بعد المباراة بأنه خليفة حمادة الروبي الحارس الأسطوري في مرمى الزمالك.

والتالي نص حوار FilGoal.com مع كريم السبكي:

- في البداية، قل لنا متى بدأت في الزمالك ومن اكتشفك؟

بدأت في الزمالك منذ أن كان عمري أربع سنوات فقط.. حبي لكرة اليد كان من خلال والدي باسم السبكي هو من جعلني أتعلق بهذه اللعب.

دائما ما ذهبت لأشاهده أثناء المران وكنت شغوفا بمارسة اللعبة في نفس مركز والدي.

- تتدرب مع عملاقين في حراسة المرمى، حمادة الروبي وأيمن صلاح.. ماذا أضافا لك؟

الروبي وأيمن صلاح إضافة كبيرة لأي حارس مرمى كرة يد أن يتدرب تحت أيديهم.. نصائحهما دائما مهمة جدا.

يهتم الثنائي بشكل خاص بحراس المرمى من خلال تدريبات حراس المرمى ودائما توجد ملاحظات خاصة لنا.

في الأسبوع الواحد يخصص الجهاز الفني بقيادة أيمن صلاح تدريبين أو ثلاثة على الأقل لحراس المرمى، وبعد الانتهاء نجلس للاستماع إلى ملاحظاتهم وتحفظاتهم من أجل أن نعدل من أخطائنا ونتطور.

- هل شعرت "بالتوتر" عندما تم اختيارك لحراسة مرمى الزمالك في مباراة صعبة مع هليوبوليس ونصف نهائي كأس مصر؟

كابتن أيمن أبلغني قبل المباراة بأربعة أيام أنه سيعتمد عليّ في العبور من المباراة إلى النهائي ولهذا هيأت نفسي نفسيا وذهنيا والحمد لله على ما قدمته.

كنت قد شاركت ضد هليوبوليس قبل المباراة بثلاثة أيام في الدوري وأبليت بلاء حسنا لهذا فضّل أيمن صلاح الاعتماد عليّ في هذا المركز.

- منافسينك في حراسة مرمى الزمالك من العيار الثقيل، كريم هنداوي وهاني هشام ووليد عبد المقصود.. ماذا عن علاقتكم ببعضكم البعض؟

علاقتنا قوية جدا، والفريق كله الحقيقة علاقته رائعة ببعضه البعض.. قبل كل مباراة نقوم بمراجعة الفرق معا ونتفق ماذا سنفعل ودائما ما يحفزونني بأن أصبح أفضل. وإن مررت بأوقات صعبة يقفون في ظهري ويدعمونني.

- تقول إنكم تراجعون الفرق.. كيف ذلك؟

ندرس لاعبي المنافس والأماكن التي يحبون تصويب الكرة فيها من وضع معين.. هذا يتم من خلال مراجعة بعض الفيديوهات التي يكلف بها أيمن صلاح أحد المساعدين بتصوير مباريات معينة لفرق الدوري.

- وما هو طموحك مع الزمالك.. وطموحك الشخصي؟

منذ عامي الرابع في نادي الزمالك كما قلت، أتمنى أن أستمر فيه حتى أكبر أكثر وأحقق أكبر كم من البطولات بإذن الله مثلما شاهدت حراس عمالقة حققوا ذلك مثل والدي كابتن باسم وكابتن الروبي طبعا.

- وماذا عن الاحتراف؟

وطموحي الشخصي هو الاحتراف لو حصلت على فرصة لذلك، لكن أنا أنظر للأمور بالترتيب، وإن شاء الله سأقوم بإثبات نفسي في الزمالك ومنتخب مصر بعد ذلك ستأتي خطوة الاحتراف.

- وما تفسيرك لتفوق الزمالك على الأهلي في كرة اليد في الوقت الحالي؟

الزمالك هو أنجح نادي رياضي في مصر، ودائما ما كانت كرة اليد في الزمالك أقوى من كثيرا من الأهلي في كل شيء بداية من علاقة الناس في المجال ببعضهم البعض ونهاية باللاعبين الذين ينضمون للفريق.

وأرى أن الأهلي متفوق على الزمالك في كرة القدم فقط، لكن الزمالك من حيث التاريخ والبطولات في جميع الألعاب الرياضي هو بلا شك أعرق نادي رياضي مصري.

- وماذا تقول لجمهور الزمالك؟

لا أنسى جمهور الزمالك العظيم الذي ملأ الصالة في نصف النهائي وقطع مسافة سبع ساعات حتى شرم الشيخ ليدعمنا في كأس مصر.

عدد كبير لحق بفريق الزمالك في شرم الشيخ، بينما هناك ثلاثة فقط حضروا للمنافس.

لا توجد مقارنة بين الزمالك وأي جمهور في مصر، الإنتماء والإخلاص ليس له مثيل.

ولم أر إخلاصا مثل جماهير الزمالك وأخص بالذكر أولتراس وايت نايتس.

- الزمالك فاز على الأهلي في الدوري مرتين.. ما توقعاتك للمباراة النهائية ضد الأهلي؟

وفزنا عليهم مرة ثالثة أيضا في بطولة إفريقيا.. نثق في أنفسنا ثقة لن تتحول إلى غرور لأن هذا لم يكن يوما طبع في لاعبي الزمالك خصوصا في فريق كرة اليد.

والدليل أننا أبطال إفريقيا ونتأهل لكأس العالم للأندية ونعود ونكرر ذلك في العام التالي ولا ننظر لما حققناه بل نسعى للحفاظ عليه.

- أخيرا، ما قولك حول تشبيهك بالروبي؟

أتمنى أن أصل لربع ما حققه، هو مثلي الأعلى بالتأكيد وأتمنى التوفيق من الله ومساندة جمهور الزمالك.

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