أخبار سوريا اليوم.. المعارضة السورية: القتل بسوريا تضاعف منذ تولى ميستورا

أخبار سوريا اليوم

تناولت أخبار سوريا اليوم، هجوم المعارضة السورية على المبعوث الأممى، ومقتل 13 عنصرًا داعشيًا فى سوريا أمس، كما ألقت أخبار سوريا اليوم الضوء على رصد روسيا خروقات للهدنة.>أكد المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب الأحد، أنه منذ تولى دى ميستورا مهامه قبل عامين تضاعفت نسبة القتل فى سوريا، وارتفعت مساحة المناطق التى يحاصرها النظام.

وأعرب حجاب عن استغرابه من تصريحات المبعوث الأممى الأخيرة، التى وصف فيها تعليق الهيئة العليا للمفاوضات مشاركتها بمحادثات جنيف بالاستعراض السياسى، ووجه المنسق العام السورى انتقاداته للمبعوث الدولى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، حيث رفض تلك التصريحات، مشيرًا إلى أن المعارضة لا ترى أن مسارًا سياسيًا قد يبحث بشكل جدى فى حال استمرار تساقطهم واستمرار الأسد بخرق تعهداته.

أخبار سوريا اليوم

>بينما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا الأحد، أن 13 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابى قتلوا فى شتى أنحاء سوريا أمس السبت. وأوضح المرصد السورى أن 13 عنصرًا داعشيًا من تنظيم داعش من جنسيات غير سورية قتلوا، فى اشتباكات وقصف من الطائرات الحربية والمروحية وقصف على مناطق تواجدهم.

فيما أعلن مركز التنسيق الروسى للمصالحة فى سوريا، أنه تم رصد 9 خروقات للهدنة فى سوريا بينها 5 فى ريف دمشق و4 فى ريف اللاذقية خلال الساعات الـ24 الماضية.

ميدانيًا قتل قيادى عسكرى كبير فى "حركة أحرار الشام" أمس السبت، فى تفجير انتحارى فى محافظة أدلب، فى شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مساعد قائد القوة البرية للجيش الإيرانى لشئون التدريب العميد كمال بيمبرى، إن الجيش والحرس الثورى يشاركان فى المهام الاستشارية فى سوريا بأمر من المرشد الأعلى على خامنئى وفقًا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

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