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أخبار المغرب اليوم.. الرباط ترد على تقرير كى مون حول الصحراء المغربية

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أخبار المغرب اليوم.. الرباط ترد على تقرير كى مون حول الصحراء المغربية أخبار المغرب اليوم.. الرباط ترد على تقرير كى مون حول الصحراء المغربية
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول رد فعل المملكة المغربية على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، حول الصحراء المغربية والذى وجهه إلى مجلس الأمن، حيث أكد سفير المملكة بالأمم المتحدة، عمر هلال، أن المغرب أخذ علما بهذا التقرير.

وأبرز هلال، أن للمملكة العديد من الملاحظات حول محتوى التقرير وتحتفظ بحقها فى العودة إليها، مضيفا أن الأولوية فى الوقت الراهن للقرار الذى ينتظر أن يتبناه مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري، وأن المغرب يركز فى الوقت الراهن على المشاورات والمفاوضات المتعلقة به.

أخبار المغرب اليوم..


>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، حول توقيع 175 دولة على اتفاق باريس حول المناخ، الذى تم التوصل إليه فى ديسمبر الماضى بالعاصمة الفرنسية، فى الأمم المتحدة، بمشاركة حوالى 60 رئيس دولة أو حكومة، مشيرة إلى أنه شهد رقم قياسى لعدد الموقعين على اتفاق دولى فى يوم واحد، كما أعلنت المنظمة الدولية.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، إقامة اول معرض نحت بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، لأعمال الفنان ألبيرتو جياكوميتى (1901-1966) بإفريقيا، والذى تم افتتحاه من طرف الأميرة لآلة سلمى.

ويتضمن المعرض، الذى يمتد فى الفترة ما بين 20 أبريل الجارى وحتى 4 سبتمبر المقبل، أبرز أعمال جياكوميتي، والتى توزعت ما بين النحت واللوحات الزيتية، استوحاها الفنان من التراث الإفريقى والفرعون، وعددها 46 منحوتة و19 لوحة و30 رسماً، إلى جانب بعض الأشكال الفنية والزخرفية والتوثيقية بالتصوير الضوئى التى تعرف بالجوانب الغنية من عمل جياكوميتي.

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