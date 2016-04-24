لعبة في الجول – قصة 4 مرات بكى فيهم عماد النحاس بسبب كرة القدم

هل تتذكر دموع ديفيد لويز مع سباعية ألمانيا الشهيرة في كأس العالم؟ بكاء ديفيد بيكام في أخر مباراة له؟ بالوتيلي بعد نهائي يورو 2012؟ رجال أقوياء كسرتهم كرة القدم وجعلتهم يبكون، FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية في لعبة جديدة، متى بكوا بسبب الكرة؟ "> مين فينا معيطش بسبب الكورة ؟ سؤال الحلقة الاولى من برنامج #اتفرج_في_الجولبالتعاون مع Itfarrag - اتفرَّج Posted by Posted by FilGoal.com on Monday, April 11, 2016

عماد النحاس بكى 4 مرات في حياته بسبب كرة القدم، وهنا يروي لنا عبر FilGoal.com عن تلك القصص.

"بكيت في حياتي أربع مرات بسبب كرة القدم، منهم مرتين أمام النجم الساحلي".

"المرة الأولى كانت حين فزنا بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي في 2006، وقتها بكيت فرحا، أما الثانية فكانت في الخسارة بنهائي نفس البطولة في العام التالي 2007"

"بكيت فرحا وبكيت حزنا، لكن الحزن الأكبر في حياتي الكروية كان في فقدان محمد عبد الوهاب الذي كان صديقا مقربا لي".

"لقد أتيت للأهلي مع محمد عبد الوهاب في نفس الموسم، ولكن انتقالي تأخر بسبب انشغال محمود الخطيب بإنهاء إجراءات ضم عبد الوهاب في الإمارات".

"المرة الأخيرة التي بكيت فيها بسبب كرة القدم كانت في 2007 في اعتزال هادي خشبة".

"تعرضت لإصابة قوية في المباراة واستوجبت إجراء عملية جراحية، وأذكر أن هادي خشبة لم يتركني أبدا إلا في غرفة العمليات".